Horvaatide tähtmängija jääb koroonaviiruse tõttu Hispaaniaga mängust eemale

Perišici kaotus on Horvaatia võistkonna edasipääsu lootustele suureks hoobiks, sest ääreründaja näol on tegemist horvaatide selle turniiri kõige resultatiivsema mängijaga. Tema kahe värava toel suudeti alagrupis viigistada Tšehhiga ning võita šotlasi. Üleüldse on Perišic löönud koondise eest 104 mänguga 30 väravat.