STATISTIKAPOMM ⟩ Holland on favoriit, kuid ajalugu soosib Tšehhit

Maailma edetabeli järgi võiks favoriidiks pidada Hollandit, kelle leiab 16. tabelirealt. Tšehhi on tunduvalt kaugemal ja asetseb alles 40. kohal. Ka Optibet peab favoriidiks just Hollandit.

Holland näitas alagrupis võimsat minekut. Kui esimeses mängus nähti kurja vaeva, et Ukraina lõpuks 3:2 alistada, siis ülejäänud kohtumised möödusid ilma suuremate probleemideta. Austria vastu võeti 2:0 ja Põhja-Makedoonia vastu 3:0 võit. Väravatevaheks jäi 8-2. Enim väravaid lõi Georginio Wijnaldum, kes sahistas võrku kolmel korral.

Tead, kes tuleb Euroopa meistriks? Heida pilk tõenäosustele SIIT!

Tšehhi jaoks kulgesid alagrupi mängud vaevalisemalt. Kuigi turniiri alustati suurepärase 2:0 võiduga Šotimaa üle, siis teises mängus tehti Horvaatiaga 1:1 viik ning viimases kohtumises tunnistati Inglismaa 0:1 paremust. Kokku saadi neli silma ja see tagas neile kolmanda koha. Tšehhi ainuke väravalööja oli Patrik Schick, kes skooris kolmel korral.

Tšehhi ja Holland on omavahel kohtunud 11 korral ja seni on paremini läinud tšehhidel, kellel on kirjas viis võitu. Kolmel korral on mängitud viiki ja kolmel korral on võitnud Holland. Viimati kohtuti omavahel 2016. aasta EM valikturniiril, kus mõlemas mängus noppis võidu Tšehhi.

Hollandi puhul on jalgpalli mõistes tegu suurriigiga ja 1988. aastal õnnestus neil kätte saada ka EM-tiitel. Kokku on nende jaoks tegu juba kümnenda EMiga. Lisaks tiitlile on neljal korral jõutud ka poolfinaali. Alagrupidesse on jäädud pidama vaid kahel korral.

Kui kaugele jõuab Tšehhi EMil? Magusa panuse leiad SIIT!

Tšehhi pole pärast Tšehhoslovakkia lagunemist 1993. aastal kordagi EM-finaalturniirist eemale jäänud. Iseseisva riigina jõuti kohe esimesel EMil (1996) finaali, kus tuli tunnistada Saksamaa 2:1 paremust. 2004. aastal jõudis Tšehhi poolfinaali, kus kaotas kuldse väravaga 0:1 hilisemale tšempionile Kreekale. Võrreldes eelmise EMiga on Tšehhi teinud juba praegu tugeva turniiri, sest viis aastat tagasi jäi nende saldoks vaid punkt.

Et ees ootavad väljalangemismängud, vaatame üle ka mõlema meeskonna ajaloo penaltiseeriates. Hollandi jaoks maalivad need kurva pildi. Nimelt on nad osalenud seitsmes penaltiseerias, millest kaotatud on lausa viis.

4-5 vs. Taani, 1992 EM poolfinaal

4-5 vs. Prantsusmaa, EM 1996 veerandfinaal

2-4 vs. Brasiilia, 1998 MM poolfinaal

1-3 vs. Itaalia, EM 2000 poolfinaal

5-4 vs. Rootsi, EM 2004 veerandfinaal

4-3 vs. Costa Rica, 2014 MM veerandfinaal

2-4 vs. Argentiina, 2014 MM poolfinaal

Tšehhidel on penaltiseeriates läinud paremini. Kui võtta arvesse veel aeg, kui oldi Tšehhoslovakkia osa, siis on kokku osaletud kolmes penaltiseerias, millest kõik on võidetud.

5-3 vs. Lääne-Saksamaa, 1976 EM finaal (Tšehhoslovakkiana)

9-8 vs. Itaalia, 1980 EM kolmanda koha mäng (Tšehhoslovakkiana)

6-5 vs. Prantsusmaa, EM 1996 poolfinaal

Hollandi viimased tulemused suurturniiridel:

2016 EM: ei kvalifitseerunud.

2018 MM: ei kvalifitseerunud.

EMile eelnenud maavõistlused: Šotimaaga 2:2 ja Gruusiaga 3:0.

Tšehhi viimased tulemused suurturniiridel:

2016 EM: 0:1 Hispaaniaga, 2:2 Horvaatiaga, 0:2 Türgiga

2018 MM: ei kvalifitseerunud