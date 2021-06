STATISTIKAPOMM ⟩ Wales tahab eelmisele muinasjutule järje kirjutada, kuid Taanil on veelgi parem stsenaarium

Wales mängis A-grupis, kus teenis täiseduga lõpetanud Itaalia järel teise koha. Võidu, viigi ja kaotuse teeninud Wales kogus neli punkti, mida oli sama palju kui Šveitsil, ent parem väravate vahe andis eelise neile. Wales lõi alagrupiturniiril kolm väravat ning lubas endale lüüa ühe. Koondise edukaim väravalööja on praegu kahe tabamusega Xherdan Shaqiri.

Olgu mainitud, et Shaqiri kuulub nüüd koos Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku ja Ivan Perišićiga auväärsesse klubisse. Vaid need neli mängijat on skoori teinud nii 2014. aasta MMil, 2016. aasta EMil, 2018. aasta MMil ja nüüd siis ka tänavusel EMil.