EMil on Prantsusmaal seni kirjas võit ja viik (4 punkti), Portugalil võit ja kaotus (3 p). Samal ajal Münchenis mängivatel Saksamaal ja Ungaril on vastavalt 3 ja 1 punkti.

Prantsusmaa on edasipääsu taganud, tiitlikaitsja Portugal vajab selleks viiki. Tõenäoliselt piisab ka kuni kaheväravalisest kaotusest (sel juhul ei tohi Ungari võita Saksamaad, mis lükkaks Portugali neljandaks).

Omavahel peetud 27 mängust on Prantsusmaa võitnud 19 ja kaotanud 6, viiki on lepitud kõigest kahel korral. Ent seni tähtsaima heitluse, 2016. aasta EMi finaali võitis Portugal lisaajal 1:0 vaatamata asjaolule, et meeskonna talisman Cristiano Ronaldo pidi juba 25 minuti järel vigastusega lahkuma.