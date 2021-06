Sakslased pooldavad LGBT toetuseks vikerkaare värvidesse ehitud staadionit

Sellest hoolimata on UEFA poliitiliselt ja usuliselt neutraalne organisatsioon. Kuna sellel palvel on poliitiline taust saata sõnum Ungari parlamendile, siis ei saa UEFA seda kahjuks rahuldada,» vahendab CNN.

Saksamaa keskkaitsja Mats Hummels andis mõista, et saab UEFA otsusest aru. «Samas on hea, et selliseid teemasid arutatakse avalikult. Hiljuti tuli kapist välja üks NFLi mängija. Tervitan seda ja soovin, et mängijad ei kardaks endast avatud kaartidega rääkida.