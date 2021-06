STATISTIKAPOMM ⟩ Saksamaa ja Ungari kohtuvad Münchenis 110-aastase vaheaja järel!

EMil on Saksamaal ja Ungaril kirjas vastavalt 3 ja 1 punkti. Samal ajal Budapestis vastamisi minevatel Prantsusmaal ja Portugalil on punkte vastavalt 4 ja 3.

Sakslased tõusevad esikohale, kui nemad võidavad ja prantslased mitte. Eelmises voorus kodupubliku toel ses surmagrupis juba ühe ime korda saatnud ja Prantsusmaaga 1:1 viiki mänginud Ungaril on veelgi vingemat tulemust raske saavutada, seda enam, et Saksamaaga mängitakse võõrsil. Kuid muu peale võidu neid viimasest kohast ei päästa.

Kokku on kohtutud 34 korral, kuid kõik ülejäänud on olnud sõprusmängud. Saksamaal on kokku 13 ja Ungaril 10 võitu 11 viigi juures. Madjarid said oma kümnest võidust seitse esimese 14 mängu jooksul.