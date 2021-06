STATISTIKAPOMM ⟩ Kolmas viik järjest ei pruugi Hispaaniat alagrupist edasi viia

EMi kahe esimese mänguga on E-grupis Rootsi saanud kokku 4, Slovakkia 3, Hispaania 2 ja Poola 1 punkti. Tabeliseis on rohkem kui intrigeeriv. Rootsi on ainsana edasipääsu kindlustanud, ülejäänutest võivad aga kõik meeskonnad nii tulla lõpuks esimeseks kui ka jääda viimaseks.