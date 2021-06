STATISTIKAPOMM ⟩ Poola peab tegema sama, mida suutis Rootsi vastu nende seni ainsas tiitlivõistluste mängus

EMi kahe esimese mänguga on Rootsi saanud kokku 4 ja Poola 1 punkti. Nende vahele mahuvad Slovakkia 3 ja Hispaania 2 punktiga.

Kui Rootsil on pääs kaheksandikfinaali tagatud (küll võib ta alagrupis saada koha esimesest kolmandani), siis Poolat ei vii viik kuhugi, võit aga küll, sest kõik alagruppides D-F vähemalt 4 punkti koguvad meeskonnad pääsevad 16 parema hulka. Seejuures on Poolal võimalik ka alagrupp võita, kui mäng Slovakkia - Hispaania lõpeb viigiga.

Omavahel on Rootsi ja Poola varem kohtunud 26 korral. Poolakatel on vaja korrata seda, mida on ainsas omavahelises finaalturniiri mängus tehtud - 1974. aasta MMil võideti 1:0.