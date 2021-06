Soome peatreener: olen uhke, et edestasime Venemaad!

«Mul on tunne, et meid toetas terve riik. Kahjuks ei õnnestunud saavutada soovitud tulemust,» vahendas Soome koondise peatreeneri Markku Kanerva mängujärgseid muljeid EMi koduleht.

Kahju, et me ei suutnud sellest mängust punkti võtta. Nüüd on play-off'i pääsemiseks väga väike võimalus, aga olen turniiril tervikuna näidatu üle uhke. Näitasime, et me pole siin üleliigsed.