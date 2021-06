Otseblogi ⟩ Horvaatia kontrollib Šotimaa vastu asjade käiku, kuid mänguseis on 1:1 viigis

Enne mängu:

Kolm aastat tagasi Venemaal toimunud MMil finaali purjetanud Horvaatia alustas tänavust EMi 0:1 kaotusega Inglismaale, pärast mida tehti 1:1 viik Tšehhiga. See tähendab, et enne viimast kohtumist on neil tabelis kirjas vaid üks punkt, kuid edasipääsulootused nende jaoks veel päris kadunud pole.