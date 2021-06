Kaht Inglismaa jalgpallurit ähvardab jäämine koroonaisolatsiooni

«Asi on segane,» tunnistas Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate BBC-le. «Nende osalemine mängus on kahtluse all. Halvimal juhul peavad nood kaks mängijat jääma reedest alates kümneks päevaks isolatsiooni.»

Nõnda saavad Tšehhi ja Inglismaa astuda täna kell 22 Wembley staadionile suhteliselt pingevabalt, mõlemal on D-grupis 4 punkti. Ühtlasi pole välistatud, et alagrupis esikoha saav meeskond saab kaheksandikfinaalis raskeima vastase, sest selleks on F-grupis (kus on koos Prantsusmaa, Saksamaa ja Portugal) teise koha saaja. D-grupi teise koha saaja läheb kokku E-grupi samaväärse tiimiga. Nii Inglismaa kui ka Tšehhi võivad aga kaotuse korral sõltuvalt enda ja alagrupi teise mängu Horvaatia - Šotimaa (mõlemal on 1 punkt) tulemusest langeda ka kolmandaks.