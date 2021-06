Venemaa meedia: kõige hullem, et see ongi meie jalgpallikoondise maksimum

Tavaliselt nõutakse kehva tulemuse korral ükskõik millises maailma riigis treeneri pea lendamist, kuid Venemaal esimeste emotsioonide põhjal päris nii ei olegi. Võrreldes kolm aastat tagasi kodumaal peetud MMiga on koondises palju uusi, vähem kogenud mehi, ning nendega pole niisama lihtne edu saavutada.

Koondise kapten, penaltist auvärava löönud Artjom Dzjuba arutles vestluses kodumaise meediaga: «Tahan sellise kaotuse tõttu riigi ees vabandada. Sel tasemel ei tohi niisuguseid väravaid sisse lasta, end lihtsalt ise maha lüüa. Oleme psühholoogiliselt väga nõrgad, me ei oska surve all mängida. Näiliselt tundub, et kõik õnnestub, kuid äkitselt algab paanika.

Kui lasedki ühe värava lüüa - juhtub, see on jalgpall. Eurooplased kaifivad seda mängu. Nad mängivad, võitlevad. Meie aga komistame ja kukutame end ise. Vaat selles ongi arvatavasti vahe. Täna kaotas nimelt meeskond, mängijad. Mitte treenerid või keegi teine.»

«Meie omad ähvardasid, taanlased realiseerisid. See ongi klass ja meisterlikkus. Esimene raamidesse läinud löök tõi värava. Seejärel tehti pressingut, mille all murdus isegi kogenud Zobnin, kes tegi väravavaht Safonovile harakiri-söödu. Lõpus polnud venelastel enam moraalset ega füüsilist jõudu.

Jalgpallurite aeda lendab palju kive, aga minu käsi ei tõuse sama tegema. Kas nad ei võidelnud? Võitlesid. Minu hinnangul andis koondis oma maksimumi. Kõige hullem ongi asjaolu, et see maksimum on nõnda madalal, et sellest ei piisa isegi alagrupist edasi pääsemiseks.