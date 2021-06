BLOGI ⟩ Teisel poolajal vunki juurde keeranud holland alistas kindlalt Põhja-Makedoonia

Omavahel on Holland ja Põhja-Makedoonia (endise nimega Makedoonia) kohtunud neli korda. Kahe viigi kõrval on Hollandil kirjas kaks võitu, kuid viimati mindi vastamisi 2009. aasta kevadel ehk üle tosina aasta tagasi.

Hollandi puhul on jalgpalli mõistes tegu suurriigiga ja 1988. aastal õnnestus neil kätte saada ka EM-tiitel. Kokku on nende jaoks tegu juba kümnenda EMiga. Lisaks tiitlile on neljal korral jõutud ka poolfinaali. Alagrupidesse on jäädud pidama vaid kahel korral.