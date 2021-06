STATISTIKAPOMM ⟩ Inglismaa ja Tšehhi võiksid rahulikult palli veeretada

Maailma edetabelis on Inglismaa kõrgel neljandal kohal, Tšehhi leiame aga tabeli 40. realt. Et mõlemale meeskonnale piisaks täna viigipunktist, võib eelduste kohaselt oodata ettevaatliku mängu.

Omavahel on Tšehhi ja Inglismaa kohtunud neli korda. Inglismaa on võitnud kaks ja Tšehhi ühe vastasseisu, üks mäng lõppes viigiliselt. Valiksarjas teenis Tšehhi koduväljakul 2:1 võidu, ent Wembleyl peetud kohtumises näitas Inglismaa võimu, võttes 5:0 võidu.

Viimase alagrupivooru eel on mõlemad meeskonnad heas seisus, sest tabelis on kirjas neli punkti. Inglismaa alistas avavoorus 1:0 Horvaatia ning tegi siis Šotimaaga 0:0 viigi. Tšehhi sai 2:0 jagu Šotimaast ning mängis Horvaatiaga 1:1 viiki. Et Horvaatial ja Šotimaal on tabelis vaid punkt, on nii Inglismaa kui ka Tšehhi kindlustanud koha alagrupi kolme parema seas. Suure tõenäosusega mängivad mõlemad koondised ka kaheksandikfinaalis.