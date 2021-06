EMil säranud jalgpallur nakatus koroonasse ning jätab ülitähtsa mängu vahele

Gilmour peab nüüd järgmised 10 päeva veetma eneseisolatsioonis ning see tähendab, et tal tuleb vahele jätta homne D-alagrupi otsustav kohtumine Horvaatia vastu.

See on suur kaotus Šotimaale, sest just 20-aastane pallur on väga suur lüli meeskonna rünnakute ülesehitusel. Seda tõestas ka Inglismaaga kohtumine, kus 76 minutit väljakul viibinud šotlane valiti kohtumise parimaks mängumeheks.