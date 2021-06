Barcelona ja Prantsusmaa ründetuus lahkus EMil koondise juurest

Viimases kohtumises Ungariga 57. minutil vahetusest sekkunud Prantsusmaa ääreründaja võeti tagasi pingile poole tunni pärast. Kuigi esialgu võis näha, et prantslane polnud selle otsusega rahul, siis hiljem selgus tegelik põhjus.

Pärast uuringuid selgus, et tema põlvevigastus on niivõrd tõsine ja järgnevad kolm nädalat peab ta kõike platsi kõrvalt jälgima. 24-aastane Dembele oli tegelikult väga ohtlik mees, keda pingilt mängu lülitada. Ungari vastu õnnestus tal korra ka palli posti lüüa.

Dembele karjääri on vigastused väga kõvasti räsinud. 2017. aastal 135 miljoni eest Dortmundi Borussiast FC Barcelonasse siirdunud prantslane on olnud hädas nii hüppeliigese, põlve- kui ka reiselihase traumadega. Sestap on tal nelja aastaga õnnestunud Barcelonas väljakule saada ainult 118 kohtumises, kus löönud ka 30 väravat.