STATISTIKAPOMM ⟩ Horvaatia pole kunagi Šotimaast jagu saanud

Kui eelmise MMi finalist Horvaatia asub maailma edetabelis 14. real, siis Šotimaa leiame pingerea 44. positsioonilt. Viimase vooru eel on mõlemad meeskonnad teeninud viigipunkti, mis tähendab, et eluspüsimiseks on vaja võiduarve avada.

Omavahel on meeskonnad kohtunud viis korda. Šotimaa on neist mängudest võitnud kaks ja viigistanud kolm. Viimati oldi vastamisi 2013. aastal MM-valiksarjas, kus Šotimaa teenis kodus 2:0 ja võõrsil 1:0 võidu.

1991. aastal iseseisvunud Horvaatia jõudis esmakordselt EM-finaalturniirile 1996 ja on seal kokku osalenud kuuel korral. Pärast iseseisvumist on eemale jäädud vaid 1992. aasta (ei osaletud valiksarjas) ja 2000. aasta EM-finaalturniiridelt. Kolmel korral on jõutud veerandfinaali, kuid see on ka jäänud nende laeks.