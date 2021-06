Tugeva Belgiaga mängiv Soome võitleb EMi debüüdil play-off'i koha eest

B-grupis on ainsana edasipääsu kindlustanud Belgia (6 punkti), kuid lahtiseid otsi jagub kuhjaga. Kolme silma peal olevad Venemaa ja Soome võitlevad teoreetiliselt alagrupi võita, aga ka neljandaks langeda. Nullil püsiv Taani võib vabalt teiseks tõusta.

Omavahel on Belgia ja Soome kohtunud tervelt 11 korda. Üllatab fakt, et kui neist esimesed on võitnud kolm omavahelist kohtumist, siis Soome neli. Neist viimane tuli 11 aastat tagasi, mil legendaarse Vincent Kompany omaväravast piisas 1:0 paremuseks.