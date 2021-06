Inglismaa koondise kapten Harry Kane andis kriitikutele vastulöögi

Pärast reedest väravateta viiki Šotimaaga olid Inglismaa fännid pahased Kane’i peale, kes on kahes kohtumises suutnud teha vaid kolm pealelööki, kuid ükski neist pole läinud raamidesse. Võrreldes teiste koondistega on tipuründajatest vähem palli saanud puutuda vaid soomlane Teemu Pukki ja horvaat Ante Rebic.

Kane aga ei näe erilist probleemi ning usub, et suudab järgmistes mängudes särada. «Oleme eelmistel turniiridel õppinud, et oluline on leida õige aeg säramiseks. Kõige olulisem on mäng käima saada play-offides, loodan et saan sealt tõuke,» ütles Kane, vahendas Guardian.