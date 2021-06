Allianz Arena võib kohtumiseks Ungariga värvuda vikerkaare värvidesse

Saksamaa võõrustab kolmapäeval jalgpalli EMi F-alagrupi raames Ungarit. Müncheni linnavolinikud võtsid kohtumise eel vastu otsuse, et kavatsevad seksuaalsete vähemuste toetuseks staadioni ümber ehtida.

«Saksamaa ja Ungari vahelises kohtumises soovime edasi anda visuaalse sõnumi Ungari LGBT kogukonna toetuseks, kes on pidanud kannatama hiljutiste seadusmuudatuste tõttu.»

Kuigi ametlikku otsust veel pole, siis pühapäeval andis plaanile oma heakskiidus Müncheni linnapea Dieter Reiter, kes lubas, et kirjutab UEFA-le, et saada selleks luba.

«Sellises olukorras, vahetult pärast seadusandluse muutmist, on rahvuskoondise mäng Ungari vastu suurepäraseks platvormiks. See annab meile võimaluse edastada sõnumit, et München toetab tolerantset ühiskonda. Sport ja jalgpall seisavad samade väärtuste eest,» lõpetavad volinikud oma seisukoha.