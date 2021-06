Poolakas ületas kuus päeva püsinud EMi rekordi

Ajalooraamatuid sirvides leiame sajandi algusest Johan Vonlantheni nime, kes on alates 2004. aasta EMist enda nimel hoidnud finaalturniiri noorima väravalööja tiitlit. Šveitslane oli toona Prantsusmaa võrku sahistades 18 aastat ja 141 päeva vana. See rekord on võimalik üle lüüa Bellinghamil või Kozlowskil.