Itaalia on säru teinud nii Šveitsile kui ka Türgile ning avaldanud oma esitustega muljet paljudele vutiekspertidele. Tõsi, tiitlit pole saapamaalastele veel kaela riputatud.

2016. aasta EMil suurüllatusena poolfinaali jõudnud Wales on tänavu samuti korralikult esinenud. 1:1 viik Šveitsiga ja 2:0 võit Türgi vastu tähendab, et neil on kirjas neli punkti ja väga suure tõenäosusega pääsetakse alagrupist edasi. Itaalia alistamine tähendaks aga alagrupi võitmist.