Belgia kangelase näo vasak pool on täiesti tuim

«Minu näo vasak pool ei tunne midagi,» ütles De Bruyne EMil. «Närv on saanud palju kahjustada ning taastumine võib võtta kuni pool aastat. Ehkki olukord pole meeldiv, on kõige olulisem, et saan mängida. Mõnikord kardan õhuvõitlustesse minna, aga see on ka normaalne.»