Statistikapomm ⟩ Kas muljet avaldavalt mänginud Itaalia suudab lõpetada alagrupi kolme võiduga?

Omavahel on meeskonnad kohtunud üheksal korral ja seni on nendes tugevamalt esinenud Itaalia. Saapamaa rahvusesindus on võidurõõmu tundnud seitsmel korral, kaks võitu on kirja läinud Walesile. Viiki pole koondised seni veel mänginud. Viimati kohtuti 2003. aasta septembris, kui Itaalia võitis 4:0.