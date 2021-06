Christian Erikseni karjäär Itaalia meisterklubis on suure tõenäosusega lõppenud

Jalgpalli EMil südamerikke tõttu elustamist vajanud ning hiljem haiglaravile jäänud Taani tähtmängija pole veel ilmselt mõelnud, kas tal on võimalus karjääri jätkata. Üks on aga ilmselt selge, et praeguses koduklubis Milano Interis tal seda teha ei õnnestu.