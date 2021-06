BLOGI JA GALERII ⟩ Horvaatia ja Tšehhi tegid viigi, mängus nägi nii higi kui verd

Standings provided by SofaScore LiveScore

Omavahel on Horvaatia ja Tšehhi kohtunud kolmel korral ja seni on edukamalt läinud horvaatidel, kes on võitnud kaks mängu. Viimane kohtumine oli tiimidel 2016. aasta EMil, kui kuuluti samuti ühte alagruppi ja siis lõppes mäng seisuga 2:2.