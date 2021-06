STATISTIKAPOMM ⟩ Surmagrupi gigantide teine vaatus: Portugal - Saksamaa

EMil kaotas Saksamaa F-grupi esimeses voorus Prantsusmaale 0:1, Portugal aga alistas Ungari 3:0. On ilmselge, et kõik kolm giganti vajavad võimalikult hea edasipääsulootuse säilitamiseks Ungari vastu kolme punkti ning omavahelistest vähemalt ühte.

Kokku on Saksamaal 10 võitu ja Portugalil 3, 5 mängu on lõppenud viigiga. Portugali 1985. aastal Stuttgardis saadud 1:0 võit on läinud ajalukku sellega, et tegemist oli Saksamaa esimese kaotusega MM-valiksarjades.