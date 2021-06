STATISTIKAPOMM ⟩ Taaveti ja Koljati ehk Ungari ja Prantsusmaa võitluses on sajandiga tuuled pöördunud

Omavaheliste mängude ajalugu on pikk ja näitab ühtlasi, et sajand on pikk aeg. Ainult paar fakti. Budapestis kohtuti omavahel viimati 31 aastat tagasi (1990) peetud sõprusmängus, kus Prantsusmaa jäi peale 3:1. See oli aga nende esimene ja ühtlasi seni ainus Ungari pealinnas saadud võit. Seitsmest eelmisest kohtumisest kuus olid võitnud väljakuperemehed, sealhulgas 1927. aastal 13:1...