EMi eel kriitikarahe alla jäänud peatreener vormib Hollandist tiitlipretendenti

Sarnaseid kriitikanooli lendas jalgpallilegendi suunas turniiri eel uksest ja aknast. Kuigi vastased pole olnud päris tippklassist, on Hollandi peatreener de Boer skeptikud EMi kahe esimese mänguga vaigistanud. Alustuseks saadi 3:2 jagu Ukrainast , eile juba oluliselt kindlama esitusega 2:0 Austriast.

51-aastast kogenud juhendajat, kes tüürib Hollandit mullu novembrist, on materdatud nii kodumaal kui ka mujal. Pärast võitu Austria üle kipub toon juba muutuma. Korralikult mehitatud koondis näitas jalgpalli, millega võib EMil kaugele jõuda.

«Usun, et saame veel palju asju parandada, aga näitasime ka kõvasti kvaliteeti,» sõnas de Boer eilsel pressikonverentsil. «Kaitses esinesime oluliselt paremini kui Ukraina vastu. Me võinuks olla palliga mängus paremad, kuid tervikuna oli korralik partii. See andis mulle tulevasteks mängudeks kõvasti enesekindlust.»