Statistikapomm ⟩ Kas Šveits suudab Türgi jätta EMil kuivale?

Šveits on seni EMil pidanud kaks kohtumist ja teeninud ühe punkti. Avavoorus Walesi vastu ei suudetud 1:0 edu hoida ja lepiti lõpuks 1:1 viigiga, teises voorus Itaalia vastu kaotati kindlalt 0:3.

Tiimid on omavahel seni kohtunud 15 korda ja jäme ots on türklaste käes, kellel on ette näidata kaheksa võitu. Šveitsil on õnnestunud neli võitu kätte saada ja kolmel korral on lepitud viigiga.