Rõõmusõnum Belgiale: kaks staari on taas mänguvalmis

Mõlemad mehed said vigastada enne MMi algust. Manchester City mehele De Bruynele tehti liiga Meistrite liiga finaalmängus, Dortmundi Borussia poolkaitsja Witselil oli jaanuaris kannakõõluse rebend. Mõlemad on nüüdseks paranenud ja võimalik, et astuvad väljakule juba tänases kohtumises Taaniga.

«De Bruynega on asjad lihtsad, ta on terve ja valmis mängima. Küsimus on, palju aega ta suudab väljakul olla,» rääkis Martinez UEFA-le, lisades, et plaan on järgmisele kahele mängule minna vastu kõige optimaalsemas rivistuses.