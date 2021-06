Erikseni esimesed sõnad pärast teadvusele tulemist: pagan, ma olen alles 29

Kleinefeld on sakslane, kes on töötanud Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) ja Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) heaks aastaid. Tema oli üks arstidest, kes Erikseni Parkeni staadionil elustas. Sakslase sõnul tuli jalgpallur teadvusele päris ruttu. «Tegime talle elustamisaparaadiga elektrišokki ja pool minutit hiljem avas ta oma silmad ja sain temaga suhelda,» rääkis Kleinefeld Saksamaa meediamaja Funke Mediengruppe ajalehtedele.

«See oli väga liigutav hetk. Igapäevastes eriolukordades on selline elustamise õnnestumine väga vähetõenäoline,» ütles Kleinefeld, kes meenutas, et kui ta küsis Eriksenilt, kas ta on teadvusel, siis vastas ta, et «pagan, ma olen alles 29-aastane.»