Blogi ja galerii ⟩ Šveitsi kindlalt paika pannud Itaalia kindlustas esimesena koha kaheksandikfinaalis

Šveitsil jäi seevastu avakohtumisest Walesiga mõru maik suhu. Selles kohtumises oldi selgelt üritavam ja loovam võistkond, kuid lõpptulemus polnud ikkagi rahuldav. 1:1 viik on küll parem kui kaotus, kuid arvestades seda, et mängu mindi juhtima ja tekitati veel ohtralt võimalusi, siis tundub see pigem nende jaoks punktide loovutamisena.