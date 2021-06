Statistikapomm ⟩ Šotimaa selg on vastu seina, kuid Inglismaa on suurfavoriit

Omavahel on Inglismaa ja Šotimaa kohtunud lausa 114 korda ja saldo on suhteliselt tasavägine. Inglismaa on võitnud 48 kohtumist, Šotimaa 41 ja 25 korda on lepitud viigiga. Kusjuures just need koondised pidasid 30. novembril 1872 ajaloo esimese ametliku jalgpalli maavõistluse. Toona jäi tulemuseks 0:0. Nende viimane vastasseis toimus 2017. aasta juunis ja siis jäädi 2:2 viiki. Viimasest kümnest omavahelisest mängust on Inglismaa võitnud lausa seitse. Korra maitses võidurõõmu ka Šotimaa, kahel korral on jäädud viiki.