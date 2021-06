VIDEO ⟩ Coca-Cola kaotas Cristiano Ronaldo tõttu 3,3 miljardit eurot

Portugallane on teada-tuntud tervisefanatt, kes hoolitseb oma keha eest nagu karu sülle kukkunud meepoti eest. See on ka üks põhjus, miks on Ronaldo 36 eluaastast hoolimata nõnda vägevas füüsilises vormis ning teda ootab tippjalgpallis veel mitu hooaega.