Statistikapomm ⟩ Ajalugu soosib Horvaatia võitu Tšehhi üle

Maailma edetabeli alusel kannab favoriidikoormat kindlalt Horvaatia, kes asub 14. kohal. Tšehhid on neist tunduvalt madalamad ja nemad leiab alles 40. positsioonilt. Samas alustas just Tšehhi EMi võiduga ja Horvaatia kaotusega. Optibet peab kergeks favoriidiks Horvaatiat.

Horvaatia kuulus valikturniiril E-alagruppi ja sai seal kaheksast mängust viis võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse. Kokku teenisid nad 17 punkti, millega jäädi Walesi ees alagrupis esimeseks. Kui vaadata nende väravatevahet, siis see oli inglastest tunduvalt tagasihoidlikum. Vastaste võrku sahistati 17 korral ja enda väravast korjati välja seitse palli. Parim väravakütt oli ründaja Bruno Petkovic 4 tabamusega.

Omavahel on Horvaatia ja Tšehhi kohtunud kolmel korral ja seni on edukamalt läinud horvaatidel, kes on võitnud kaks mängu. Viimane kohtumine oli tiimidel 2016. aasta EMil, kui kuuluti samuti ühte alagruppi ja siis lõppes mäng seisuga 2:2.