Statistikapomm ⟩ Rootsi viimane võit EMil jääb pea üheksa aasta tagusesse aega. Kas Slovakkia vastu suudetakse seda muuta?

Maailma edetabeli järgi võiks favoriidiks pidada Rootsit, kes asub 18. positsioonil. Slovakkia on neist täpselt kaks korda madalamal ja hõivab 36. kohta. Samas näitas avamäng Poola vastu, et slovakke ei tohi maha kanda. Optibet peab favoriidiks Rootsit.

Slovakkia valikturniirilt otse EMile ei saanud, sest pidi Horvaatia ja Walesi järel leppima kolmanda kohaga. Slovakkia teenis valikturniirilt neli võitu, viigi ja kolm kaotust. Väravaid lõi Slovakkia 13, endale lubas lüüa 11. Kindlat väravakütti Slovakkial välja ei kujunenud, sest nii Róbert Boženík, Marek Hamšík kui ka Juraj Kucka said kirja kolm tabamust.

Omavahel on riigid vastamisi läinud seni viiel korral ja nende põhjal võib samuti Rootsit pidada favoriidiks. Meie läänenaabrid on viiest kohtumisest võitnud kolm ja viigistanud kaks. Kusjuures 2017. aastal alistati slovakid lausa 6:0. Viimati kohtusid koondised 2018. aastal ja siis jäi tulemuseks 1:1.

Rootsi jäi viimati Vana Maailma vutipeolt eemale 1996. aastal. Kõige paremini läks neil aga 1992. aastal, mil Rootsi mängis poolfinaalis, kus andis kõva lahingu Saksamaale, kuid pidi leppima 2:3 kaotusega. Viimane ehk 2016. aasta EM kuulus Rootsi surmagruppi ning pidi leppima viimase kohaga, kätte saadi vaid viigipunkt. See tähendab, et rootslased said oma viimase võidu EMil 19. juunil 2012, kui alistati 2:0 Prantsusmaa.