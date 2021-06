STATISTIKAPOMM ⟩ Kas Itaalia lööb puruks ka Šveitsi väravavõrgu?

Itaalia ja Šveits on aastakümnete pikkused konkurendid, kuid sel sajandil pole nad EM- või MM-sarjas kokku saanudki. Finaalturniiridel peetakse omavaheline mäng alles neljandat korda, eelmisest on möödas peaaegu 60 aastat.

Omavahel on seni kohtutud 58 korral, millest Itaalia on võitnud 28 ja kaotanud 8. 22 kohtumist on lõppenud viigiga, sealhulgas kolm viimati peetut, mis kõik on toimunud Šveitsi pinnal.