Taani koondislased pärast Erikseni nappi pääsemist: kes on siiani šokis, kes kurb, kes vaatab lootusrikkalt tulevikku

«See on ebamaine situatsioon, kus me oleme. Meeskond koosneb erinevat tüüpi inimestest. Kõik reageerivad erinevalt. Mõned on šokis, teised kurvad ning siis on need, kes vaatavad asja positiivselt, sest Christian on elus. Midagi pole pahasti. Ükski emotsioon pole vale. Kõik on nii nagu on,» selgitas Schmeichel Taani koondise meelestatust.

Taani kohtub neljapäeval Belgiaga ning väravavaht tegi selgeks, et ainus põhjus, miks koondis taas murule astub on, et Eriksen on haiglapalatis stabiilses seisundis. «Kas me võidame, mängime viigi või kaotame, aga me peame teineteisele otsa vaatama ja ütlema: anname endast kõik, teeme kõik, mis meie võimuses,» ütles Schemichel, et kui meeskonna parimast esitusest võiduks ei piisa, siis nii lihtsalt on.