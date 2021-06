Taani juhendaja: koroonaga võib mängu 48 tundi edasi lükata, infarktiga mitte. See pole õige!

Teisipäeval toimunud pressikonverentsil väljendas Hjulmand pettumust, et Taani koondis pandis mängupäeval sellise valiku ette. «Koroonaviirus võib matši 48 tundi edasi lükata. Infarkt pole selleks aga piisav põhjus. See pole õige!» ütles taanlane.

Vahetult enne EMi kinnitas UEFA koroonaprotokolli ehk mis juhtub siis, kui mõnes koondises peaks laialdaselt levima hakkama koroonaviirus. Näiteks on kirjas, et kui koondist ei suudeta mehitada, siis võidakse kohtumine 48 tundi edasi lükata.

«Sellest olukorrast tuleb õppida,» viitab Hjulmand reeglite muutmisele. «Mängu jätkamine polnud õige otsus. Kutid näitasid väljakule naasmisega, et neis on sisu,» tunnustas peatreener oma hoolealuseid. «Kuid ma ei arva, et oli õige anda meile ja mängijatele võimalus kohtumine laupäeval lõpuni mängida või sellega jätkata pühapäeval.»

Meedias on varasemalt olnud juttu, et UEFA andis Taani koondisele kolm valikuvarianti. Jätkata kohtumisega esimesel võimalusel ehk laupäeva õhtul, panna pall mängu pühapäeval keskpäeval või anda loobumisvõit ehk leppida 0:3 kaotusega. UEFA on aga kategooriliselt eitanud, et viimane variant polnud kordagi laual ja taanlasi ei sunnitud loobumisvõitu andma.