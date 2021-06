STATISTIKAPOMM ⟩ Belgia vajab Soome vastu võitu, et tõusta nendega ühele pulgale

On ju Belgia FIFA edetabeli liider ning nende koondis on viimastel aastatel näidanud suurepärast ja resultatiivset jalgpalli. Muide, Soome leiame FIFA edetabelis 54. kohalt ning EM-finaalturniiri osalejatest madalamal on vaid Põhja-Makedoonia.

Valiksarjas sai Belgiast ajaloos kaheksas riik, kes läbis turniiri täiseduga, sest kümnest mängust võeti kümme võitu. 40 väravaga oldi valiksarja resultatiivseim meeskond, jala said valgeks 15 mängijat. Nii Eden Hazard kui ka Kevin De Bruyne andsid seitse väravasöötu. Olgu märgitud, et Belgia vastu löödi I-grupis kõigest kolm tabamust.

Omavahel on Belgia ja Soome kohtunud tervelt 11 korda. Üllatav on aga fakt, et kui neist esimesed on võitnud kolm omavahelist kohtumist, siis Soome arvel on võite neli. Neist viimane tuli 11 aastat tagasi, mil legendaarse Vincent Kompany omaväravast piisas 1:0 võiduks.