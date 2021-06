STATISTIKAPOMM ⟩ Kas Austria ja Ukraina patiseis saab murtud?

Seda ütleb ka FIFA edetabel, sest Austria on 23. ja Ukraina tuleb kohe nende järel.

Ukrainal õnnestus B-grupis edestada valitsevat Euroopa meistrit Portugali ning kaheksast mängust korjati kuus võitu ja kaks viiki. Vastastele löödi väravaid 17 ning enda võrgust korjati välja neli palli. Parimaks väravakütiks oli valiksarjas neli korda skoorinud Roman Jaremtšuk. Muide, nii Arnautovic kui ka Jaremtšuk on skoori teinud ka tänavusel EMil.

Kui suur on kummagi võimalus tulla Euroopa meistriks? Leia tõenäosused SIIT !

Omavahel on Austria ja Ukraina kohtunud vaid kaks korda. 2011. aasta novembris võitis Ukraina 2:1 ning nad suutsid Austria võrku sahistada ka vähemuses mängides.

Ukraina jaoks on iseseisva riigina tegu alles kolmanda EM-finaalturniiriga. Esmakordselt jõuti sinna 2012. aastal, kui suurturniiri võõrustati koos Poolaga. Parima tulemusena on ette näidata üheksa aasta tagune 13. koht, viimati jäädi finaalturniirilt eemale 2008. aastal.

Austria jaoks on tegu kolmanda EM-finaalturniiriga. 2008 ja 2016 neil alagrupist edasi pääseda ei õnnestunud. Kusjuures tegu on esimese korraga, kui Austrial on õnnestunud kvalifitseeruda kahele järjestikusele EM-finaalturniirile. Muide, avavoorus Põhja-Makedoonia vastu tunti Vana Maailma parima selgitamisel esimest korda võidurõõmu.