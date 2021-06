STATISTIKAPOMM ⟩ Hollandi ülevõim on olnud selge, ent 37 aastat võitu oodanud Austria tahab härjal sarvist haarata

FIFA edetabelis leiame Hollandi võib-olla veidi üllatuslikult alles 16. realt. Austerlased pole liiga kaugel, sest nemad on 23. kohal.

Valiksarjas kuulus Holland C-gruppi ja tuli Saksamaa järel teisele kohale. Kaheksast mängust õnnestus neil teenida kuus võitu, üks viik ja üks kaotus. Väravaid löödi 24 ja endale lasti lüüa seitse. Hollandi edukaim väravalööja oli Georginio Wijnaldum, kes sahistas võrku kaheksal korral.

Austria madistas G-grupis, kus jäädi Poola järel teiseks. Nad võitsid kolm mängu, tegid ühe viigi ja kaotasid kolm kohtumist. Vastaste võrku sahistati 19 korral ja endale lasti lüüa 9 väravat. Austria edukaimaks väravalööjaks oli valiksarjas Marko Arnautovic, kes tegi skoori kuuel korral. Muide, nii Hollandi kui ka Austria resultatiivseimad valiksarjas lõid värava ka EMi avamängus.

Omavahel on võistkonnad kohtunud kümme korda. Siinkohal oleme välja jätnud 2012. aasta Londoni olümpia tulemuse, sest reeglite tõttu ei osale seal riikide A-koondised.

Kümnest matšist kuus on võitnud Holland, kes oli parem ka nende viimases omavahelises lahingus 2016. aasta juunis. Austria on Hollandi selja prügiseks teinud kaks korda ning viimati juhtus see 37 aastat tagasi.

Hollandi puhul on jalgpalli mõistes tegu suurriigiga ja 1988. aastal õnnestus neil kätte saada ka EM-tiitel. Kokku on nende jaoks tegu juba kümnenda EMiga. Lisaks tiitlile on neljal korral jõutud ka poolfinaali. Alagrupidesse on jäädud pidama vaid kahel korral.

Austria jaoks on tegu kolmanda EM-finaalturniiriga. 2008 ja 2016 neil alagrupist edasi pääseda ei õnnestunud. Kusjuures tegu on esimese korraga, kui Austrial on õnnestunud kvalifitseeruda kahele järjestikusele EM-finaalturniirile. Muide, avavoorus Põhja-Makedoonia vastu tunti Vana Maailma parima selgitamisel esimest korda võidurõõmu.

Hollandi viimased tulemused suurturniiridel:

2016 EM: ei kvalifitseerunud.

2018 MM: ei kvalifitseerunud.

EMile eelnenud maavõistlused: Šotimaaga 2:2 ja Gruusiaga 3:0.

Austria viimased tulemused suurturniiridel:

2016 EM: Ungariga 0:2, Portugaliga 0:0 ja Islandiga 1:2.

2018 MM: ei kvalifitseerunud.