STATISTIKAPOMM ⟩ Belgia armastab väravaid lüüa, Taani on keerulises seisus

FIFA edetabelis on kõige jämedam ots just liidrite belglaste käes. Samas pole ka taanlased papist poisid, sest nemad lõpetavad pingereas esikümne.

Belgiast ajaloos kaheksas riik, kes läbis turniiri täiseduga, sest kümnest mängust võeti kümme võitu. 40 väravaga oldi valiksarja resultatiivseim meeskond, jala said valgeks 15 mängijat. Nii Eden Hazard kui ka Kevin De Bruyne andsid seitse väravasöötu. Olgu märgitud, et Belgia vastu löödi I-grupis kõigest kolm tabamust.

Omavahel on Belgia ja Taani kohtunud kaheksa korda. Ajalooline seis on üpris võrdne, sest Belgial on neli ja Taanil kolm võitu. Eelmisel aastal kohtusid võistkonnad Rahvuste liigas kaks korda, Belgia võitis 2:0 ja 4:2.