Keskväljalt skoorinud Schick: nägin juba avapoolajal, et väravavaht jalutab vahel kaugel

Kui ukrainlane Andrii Jarmolenko saatis pühapäeva hilisõhtul palli Hollandi koondise puuriluku Maarten Stekelenburgi valvatava värava ristnurka, arvasid tuhanded vutifännid, et EMi ilusaim värav on löödud. Vähem kui 24 tundi hiljem oli see ilutabamus aga unustatud, sest märtsis Eesti koondise võrkugi sahistanud tšehh Patrik Schick tegi kohtumises Šotimaaga midagi veelgi fenomenaalsemat, lüües värava praktiliselt keskjoonelt.