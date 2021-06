STATISTIKAPOMM ⟩ Ukrainal on suurepärane võimalus lõpetada nukker seeria

See tähendab, et Põhja-Makedoonial läks EMile pääsemiseks vaja varianti, mida varem ei eksisteerinud. Nimelt suutsid nad võita Rahvuste liiga D-divisjoni neljanda grupi ning tagada sellega koha EMi play-off'is. Seal alistati kõigepealt 2:1 Kosovo, seejärel 1:0 Gruusia ning jõuti EMile.

Omavahel on Ukraina ja Põhja-Makedoonia kohtunud neli korda. Kaks korda on võitnud Ukraina, korra põhjamakedoonlased ning korra on jäänud mäng viiki. Viimati madistati 2015. aasta oktoobris, kui Ukraina võitis 2:0.