Peter Schmeichel mängust Soomega: UEFA esitas meile ultimaatumi anda loobumisvõit

«Ma nägin UEFA eilset tsitaati, et nad lähtusid mängijate soovist kohtumisega jätkata. Ma tean, et see pole tõsi või vähemalt mina nii tõde ei tõlgenda. Neile anti kolm valikut, kas mängida ülejäänud 50 minutit kohe, pidada kohtumine järgmise päeva lõunal või saada 0:3 tehniline kaotus,» selgitas praeguse Taani koondise väravavahi Kasper Schmeicheli isa Good Morning Britainile oma nägemust.