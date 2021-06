STATISTIKAPOMM ⟩ Et Portugali pidu ära rikkuda, peab Ungari tegema midagi ajaloolist

Jah, ega FIFA edetabel pole mingisugune absoluutse tõe kuulutaja, ent üht-teist pingerida siiski näitab. Portugal on seal viiendal kohal, madjarite käsutuses on 37. positsioon.

Valiksarjas kuulus Portugal B-gruppi, kus nad said vaid ühe kaotuse, jäädes võõrsil 1:2 alla Ukrainale. Viimased võitsidki grupi, kuid 17 silma kogunud Portugal kaotas neile vaid kolme punktiga. Muide, Portugali väravate vahe +16 oli oma grupi parim: ise löödi 22, neile aga vaid kuus tabamust.

See pole küll mingi üllatus, aga viis võitu, kaks kaotust ja ühe viigi teinud Portugali ridades oli valiksarjas vägevas hoos Cristiano Ronaldo, kelle arvele kanti 11 väravat. Paremuselt teine portugallane oli kolme tabamusega ründav poolkaitsja Bernardo Silva.

Omavahel on Ungari ja Portugal kohtunud kaheksa korda. Tervelt seitsmel puhul on võitjana väljunud Portugal, üks lahing on jäänud 3:3 viiki. Viimati kohtuti kahel korral 2017. aastal, siis võitis Portugal 3:0 ja 1:0.