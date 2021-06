Südameaparaadiga Hollandi koondislane vaevleb muremõtete küüsis

«Sellel mis laupäeval juhtus, oli mulle väga suur mõju. Tunnen Christianit kui sõpra, olukord on täiesti kohutav. Muidugi olles ka ise kogenud südameprobleeme, oli mul väga raske, et enda jaoks see psühholoogiline takistus ületada,» sõnas Daley Blind NOSile pärast Ukraina üle saadud 3:2 võitu.