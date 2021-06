Eriksen jagas esimesi kommentaare pärast väljakul saadud infarkti

Taani jalgpalliliit andis pühapäeval pressikonverentsi, kus jagasid kommentaare laupäeval toimunud jalgpalli EM-finaalturniiri kohtumises Soomega osalenud isikud. Taani koondise arst Morten Boesen kinnitas, et terviserikke saanud Christian Eriksen sai väljakul infarkti.

«Ta polnud teadvusel. Ta sai infarkti. Kui lähedale me surmale jõudsime? Ma ei oska öelda. Ma ei oska kommenteerida, miks selline asi juhtus,» ütles Boesen pressikonverentsil

«Ma olen Christianiga täna mitu korda rääkinud ja ta tunneb ennast hästi. Võistkonnakaaslased on saanud samuti Christianiga suhelda,» kinnitas arst, et Erikseni seisund on paranenud.